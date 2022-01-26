Псакі. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166199-u-baydena-nemaie-bajannya-vidpravlyaty-viyska-v-ukrayinu-bilyy-dim.html

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Президент США Джо Байден не планує відправляти війська в Україну — на це в нього немає ні інтересу, ні бажання.

Будь-які рішення про розгортання військ будуть прийматися разом з НАТО. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу для преси.

Просто для ясності: у президента немає ні намірів, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну. НАТО була сформована, щоб підтримувати наших партнерів і країни на «східному фланзі», і саме на цьому ми фокусуємося, — заявила Псакі.



Вона наголосила, що рішення про те, чи будуть 8 тис. 500 американських військових, приведених в бойову готовність раніше, спрямовані на «східний фланг», буде прийматися спільно з партнерами по НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Міноборони США Ллойд Остін привів 8,5 тис. солдат у стан «підвищеної» готовності до можливого перекидання до Східної Європи через ситуацію навколо України та Росії.