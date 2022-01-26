Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Псакі. Фото: istock

У Байдена немає бажання відправляти війська в Україну — Білий дім

26 січ 2022, 08:57
999

Президент США Джо Байден не планує відправляти війська в Україну — на це в нього немає ні інтересу, ні бажання.

Будь-які рішення про розгортання військ будуть прийматися разом з НАТО. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу для преси.

Просто для ясності: у президента немає ні намірів, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну. НАТО була сформована, щоб підтримувати наших партнерів і країни на «східному фланзі», і саме на цьому ми фокусуємося, — заявила Псакі.


Вона наголосила, що рішення про те, чи будуть 8 тис. 500 американських військових, приведених в бойову готовність раніше, спрямовані на «східний фланг», буде прийматися спільно з партнерами по НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Міноборони США Ллойд Остін привів 8,5 тис. солдат у стан «підвищеної» готовності до можливого перекидання до Східної Європи через ситуацію навколо України та Росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів