Байден допустил санкции лично против Путина в случае новой агрессии РФ в Украину

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Ракурс

Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину.

Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций. Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист в магазине Вашингтона спрашивает Байдена, допускает ли он возможность введения таких санкций.

Да, это возможно, — ответил президент США и предположил, что только сам российский президент знает, какими будут действия России в отношении Украины.

Байден считает, что даже окружение Путина наверняка не знает о его планах.

По мнению американского лидера, вторжение России в Украину «стало бы самым большим со времен Второй мировой войны» и оно «способно изменить мир». Президент США в очередной раз предупредил, что такое вторжение приведет к «огромным последствиям» для Украины.

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций в случае нового вторжения РФ в Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против собственников сырьевых компаний и газопровода «Северный поток-2».

Еще один законопроект о санкциях подал сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предусматривает введение ограничений против Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит личное обогащение его режима.

Тем временем стало известно, что тема вступления Украины в НАТО не будет поднята в ответах США для России. Власти США еще не передали России свои предложения по безопасности, но известно, что в письменном ответе на российский ультиматум не будет данных о присоединении Украины к НАТО. Об этом заявил 25 января представитель Госдепа Нед Прайс.

Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросах, касающихся НАТО, — заявил он на брифинге.

Он сказал, что США обсуждают свои предложения со своими партнерами, в частности с Украиной, и потому эти страны «не увидят никаких сюрпризов» в американском документе.

Прайс не ответил на вопрос журналиста, будут ли в предложениях США «сюрпризы для России».

США на этой неделе намерены направить свои предложения России.