Forbes підрахував втрати російських мільярдерів через тиск Путіна на Україну

https://racurs.ua/ua/n166206-forbes-pidrahuvav-vtraty-rosiyskyh-milyarderiv-cherez-tysk-putina-na-ukrayinu.html

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Агресивна політика Володимира Путіна вплинула на статки російських мільярдерів. Багатії за місяць втратили майже 28 млрд дол.

Йдеться про 104 російських мільярдерів, 74 з яких з 20 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року втратили 27,9 млрд дол. Про це повідомляє російський Forbes.

При цьому 10 мільярдерів втратили понад 1 млрд. Найбільших втрат зазнали основні власники «Новатека» та «Сібура» Леонід Міхельсон (-2,1 млрд дол.) та Геннадій Тимченко (-1,9 млрд дол.).

У відносному вираженні найбільше скоротилися статки власника виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова — оцінка його статків зменшилася за місяць майже на 50%. Однак це пов’язано з внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напруженістю.

На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник «Яндекса» Аркадій Волож — його статки скоротилися на 26%.

На третьому місці перебуває засновник TCS Group Олег Тіньков, який втратив 21% своїх статків.

Надаємо, що Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна у разі нового вторгнення Росії в Україну. Американський лідер заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій.

Джерело: Forbes