Курс валют - долар і євро дорожчають, гривня стрімко падає

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Курс гривні до долара і євро продовжує стрімко падати. На середу, 26 січня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28,66 грн/дол. Таким чином долар виріс щодо національної валюти майже на 30 копійок.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Таке послаблення гривні до долара США є максимальним за останні роки — вищим офіційний курс долара був лише 28 січня 2018 року і становив 28,74 грн.

На готівковому ринку ситуація ще драматичніша, оскільки деякі столичні пункти обміну валют продають долар США майже по 30 грн. Середній курс долара на чорному ринку спостерігається на рівні 28,70−28,79 грн/дол.

Вчора попит на валюту на міжбанку перевищував пропозицію, тому НБУ вийшов на торги з інтервенцією з продажу долара і продав валюту за ціною 28,65 грн і вище.

Психологічний тиск на курс гривні через потенційну агресію Росії зберігається. Зокрема, валюту купують іноземці.

Окрім цього, Нацбанк переглянув свій прогноз щодо інфляції на 2022 рік та підвищив її до 7,7%.