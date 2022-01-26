Курс валют – доллар и евро дорожают, гривня стремительно падает

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Ракурс

Курс гривны к доллару и евро продолжает стремительно падать. На среду, 26 января, Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,66 грн/долл. Таким образом доллар вырос по отношению к национальной валюте почти на 30 копеек.

Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Такое ослабление гривны к доллару США является максимальным за последние годы — выше официальный курс доллара был лишь 28 января 2018 года и составил 28,74 грн.

На наличном рынке ситуация еще более драматична, поскольку некоторые столичные пункты обмена валют продают доллар США почти по 30 грн. Средний курс доллара на черном рынке наблюдается на уровне 28,70−28,79 грн/долл.

Вчера спрос на валюту на межбанке превышал предложение, поэтому НБУ вышел на торги с интервенцией и продавал валюту по цене 28,65 грн и выше.

Психологическое давление на курс гривны из-за потенциальной агрессии России сохраняется. В частности, валюту покупают иностранцы.

Кроме того, Нацбанк пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2022 год и повысил ее до 7,7%.