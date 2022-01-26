Карантин в Украине. Фото: dnepr.info

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Карантин в Украине может усилиться из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас в «красной» зоне находится Ивано-Франковская область, а 27 января туда перейдет и Ровенская.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 12 областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 517 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области — 1 тыс. 536 на 100 тыс. населения, Сумской — 1 тыс. 81, Черновицкой — 984, Тернопольской области — 914 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 25 января уровень госпитализаций составляет 42,5 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций превышен в трех регионах:

Винницкая область — 64,6 на 100 тыс. населения;

Ивано-Франковская область — 108,3;

Черновицкая область — 78,8.

Напомним, что новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 фиксируют медики. 24 тыс. 321 новый случай COVID-19 диагностировали в Украине по состоянию на 26 января.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что заболели 2 тыс. 809 детей и 642 медработника. За сутки от осложнений коронавируса умер 141 человек, госпитализировали 3 тыс. 73 человека.