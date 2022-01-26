Карантин в Україні. Фото: dnepr.info

https://racurs.ua/ua/n166204-polovyna-oblastey-za-krok-do-jorstkogo-karantynu-nova-statystyka-moz.html

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Карантин в Україні може посилитися через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації. Наразі в «червоній» зоні перебуває Івано-Франківська область, а 27 січня туди перейде і Рівненська.

Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 12 областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Рівень захворюваності в Україні становить 517 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області — 1 тис. 536 на 100 тис. населення, Сумській — 1 тис. 81, Чернівецькій — 984, Тернопільській області — 914 на 100 тис. населення.

Станом на 25 січня рівень госпіталізацій складає 42,5 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій перевищено в трьох регіонах:

Вінницька область — 64,6 на 100 тис. населення;

Івано-Франківська область — 108,3;

Чернівецька область — 78,8.

Нагадаємо, що новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 фіксують медики. 24 тис. 321 новий випадок COVID-19 діагностували в Україні станом на 26 січня.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що захворіли 2 тис. 809 дітей та 642 медпрацівники. За добу від ускладнень коронавірусу померла 141 людина, госпіталізували 3 тис. 73 особи.