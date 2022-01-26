https://racurs.ua/ua/n166203-ce-ne-nasha-pozyciya-premier-horvatiyi-vybachyvsya-za-skandalni-zayavy-prezydenta.html

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Президент Хорватії Зоран Міланович спричинив хвилю обурення через скандальні заяви щодо України.

Він заявив, що Україні не місце в НАТО, а Хорватія не братиме участі в конфлікті у випадку ескалації на кордонах з Росією. За його слова вибачився прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович у Twitter.

Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні — це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості, — заявив він.

На цю заяву вже відреагувало українське Міністерство закордонних справ (МЗС). Українські дипломати запросили посла Хорватії Аніцу Джамич. В зовнішньополітичному відомстві вважають, що хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами торік.

Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага, — заявили у МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Хорватії Зоран Міланович виключає можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. З його слів, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту.