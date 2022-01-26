Премьер Хорватии извинился за пророссийские заявления президента

https://racurs.ua/n166203-eto-ne-nasha-poziciya-premer-horvatii-izvinilsya-za-zayavleniya-prezidenta.html

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Президент Хорватии Зоран Миланович вызвал волну возмущения из-за скандальных заявлений по Украине.

Он заявил, что Украине не место в НАТО, а Хорватия не будет принимать участия в конфликте в случае эскалации на границах с Россией. За его слова извинился премьер-министр страны Андрей Пленкович в Twitter.

Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности, — заявил он.

На это заявление уже отреагировало украинское Министерство иностранных дел (МИД). Украинские дипломаты пригласили посла Хорватии Аницу Джамич. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами.

Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас соединяет дружба и взаимное уважение, — заявили в МИДе.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направления военных своей страны на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта.