Кому больше всего доверяют украинцы на фоне угроз РФ — опрос

https://racurs.ua/n166209-komu-bolshe-vsego-doveryaut-ukraincy-na-fone-ugroz-rf-opros.html

Ракурс

Кому больше всего доверяют украинцы на фоне возможного полномасштабного вторжения России, проанализировали специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) на основе опроса, проведенного 3−11 декабря 2021 года.

Среди социальных институтов украинцы и дальше больше всего доверяют:

Вооруженным силам Украины,

волонтерам,

обычным людям,

церкви.

По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост на 6% доверия к украинской армии, которой сейчас выразили поддержку 72% респондентов. Также большинство граждан доверяют волонтерам (68%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%). Церкви доверяет 51%. В этом пункте на фоне других регионов выделяется запад, где 67% доверяют церкви против 41−47% в других регионах.

Кроме этого, позитивный баланс доверия имеют также общественные организации — в целом им доверяют 39% респондентов.