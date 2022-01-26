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Ракурс
Кому больше всего доверяют украинцы на фоне угроз РФ — опрос

Кому больше всего доверяют украинцы на фоне угроз РФ — опрос

26 янв 2022, 11:10
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Кому больше всего доверяют украинцы на фоне возможного полномасштабного вторжения России, проанализировали специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) на основе опроса, проведенного 3−11 декабря 2021 года.

Среди социальных институтов украинцы и дальше больше всего доверяют:

  • Вооруженным силам Украины,

  • волонтерам,

  • обычным людям,

  • церкви.


По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост на 6% доверия к украинской армии, которой сейчас выразили поддержку 72% респондентов. Также большинство граждан доверяют волонтерам (68%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%). Церкви доверяет 51%. В этом пункте на фоне других регионов выделяется запад, где 67% доверяют церкви против 41−47% в других регионах.

Кроме этого, позитивный баланс доверия имеют также общественные организации — в целом им доверяют 39% респондентов.

Источник: Ракурс


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