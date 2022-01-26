Хто «годує» Україну – рейтинг дотаційності та спроможності громад

https://racurs.ua/ua/n166210-hto-goduie-ukrayinu-reytyng-dotaciynosti-ta-spromojnosti-gromad.html

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Децентралізація в Україні передбачає створення громад. Після місцевих виборів вони отримали більше повноважень та ресурсів.

Проте не всі громади мають однакові фінансові можливості, тому держава вирівнює бюджети шляхом дотацій. З 1 тис. 438 громад майже 75% отримують базову дотацію, повідомляє рух «Чесно».

Значно підірвали економічну стабільність громад пандемія та енергетична криза. У результаті в багатьох громадах відсутні бюджети розвитку, близько 70% витрат спрямовані на сферу освіти, а в окремих громадах бюджет приймають на 11 місяців через значний дефіцит.

З усіх громад 75% отримують базові дотації з державного бюджету і лише трохи понад 14% громад сплачують реверсні дотації. Ще майже 11% — бездотаційні.

Найбільше базових дотацій отримують громади Закарпатської, Івано-Франківської, Донецької, Львівської та Одеської областей. У Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях частка громад, які отримують базові дотації, становить понад 90%.

Загалом на 10 громад, які найбільше перераховують реверсних дотацій, припадає понад 45% всього обсягу реверсних дотацій.

Серед них — сім громад-обласних центрів: Дніпровська, Львівська, Запорізька, Харківська, Одеська, Вінницька, Полтавська міські громади, а також громади з розвиненою промисловістю — Криворізька, Маріупольська, Енергодарська.

Наразі налічується 43 громади з часткою власних доходів понад 80%. З них дев’ять — громади-обласні центри: Чернігів, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, Ужгород, Суми, Миколаїв, Одеса, Полтава. Також у список входять сільські та селищні громади Київщини.

Джерело: «Чесно»