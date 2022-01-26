Рада знову піде на карантин у лютому - нардеп

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Верховна Рада знову піде на карантин через велику кількість хворих на коронавірус нардепів та співробітників апарату.

Парламент наступного тижня тільки відкриє сьому сесію дев’ятого скликання і піде на карантин до 15 лютого. Про це повідомив у ТГ-каналі нардеп з «Голосу» Ярослав Железняк.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, 24 січня під час погоджувальної наради озвучив дані про ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 у парламенті. Йому відомо про 11 хворих на COVID-19 депутатів у парламенті. Також коронавірус підхопили 34 працівники апарату Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що на відповідній нараді попросив апарат парламенту максимально перейти на такий варіант, можливо, віддаленої роботи, який би дав можливість зберегти життя і здоров’я працівників.

Нагадаємо, восени Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою у будівлю парламенту пускають нардепів та співробітників лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або негативним результатом тесту на коронавірусну інфекцію.

Нардепи 25 січня вперше у 2022 році зібралися у сесійній залі. Перед цим пленарне засідання у парламенті відбулося 17 грудня 2021 року. Між цими засіданнями минуло 38 днів.