Невакцинованого депутата Бундестагу посадять у скляний бокс. Фото: berlin.de

https://racurs.ua/ua/n166243-nevakcynovanogo-deputata-bundestagu-posadyat-u-sklyanyy-boks.html

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Депутата Бундестагу Йоахіма Вундрака, який категорично відмовляється робити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, помістять у спеціальний скляний бокс.

Через посилення карантинних вимог у Бундестазі виникла ситуація, що обранець через свою відмову вакцинуватися не міг би виконувати посадові обов’язки у повному обсязі. У пленарний зал парламентарів допускають тільки з чинним сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу. Невакциновані депутати повинні знаходитися на трибунах, і в таких умовах вже кілька тижнів працюють декілька депутатів AfD. Про це повідомляє видання Spiegel.

Зазначається, що з Вундраком виникла проблема, оскільки він член Комітету із закордонних справ. У кімнаті, де проводять засідання, немає трибун, а зустрічі проходять у режимі підвищеної безпеки, тому долучатись дистанційно неможливо. Депутату довелося навіть пропустити попереднє засідання.

Однак у Бундестагу знайшли розв’язання цієї проблеми — для Вундрака підготують окреме місце, відгороджене з усіх боків органічним склом. Депутат вже погодився сидіти в скляному боксі, щоб мати змогу виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, 26 січня народний Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада піде на карантин через велику кількість хворих нардепів та співробітників апарату. Парламент наступного тижня тільки відкриє сьому сесію дев’ятого скликання і піде на карантин до 15 лютого.

Джерело: Spiegel