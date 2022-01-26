Нова шахрайська схема з «тисячею Зеленського» запрацювала в Україні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n166242-policiya-poperedyla-pro-novu-shahraysku-shemu-z-tysyacheu-zelenskogo.html

Ракурс

Нова шахрайська схема щодо «тисячі Зеленського», яка виплачується за вакцинацію проти COVID-19, почала діяти в Україні.

Шахраї почали масово телефонувати громадянам, представляючись працівниками фінансових установ. Зловмисники обіцяють монетизувати «ковідну тисячу» та переказати гроші на інші банківські картки, щоб українці використали кошти на власний розсуд чи отримали їх готівкою. Однак така послуга не передбачена державою. Про це 26 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції запевняють, що кошти за вакцинацію неможливо переказати чи зняти, а витратити їх можна на купівлю абонементу в спортивний клуб, квитків для подорожей Україною, книг тощо. Шахраї ж просять своїх потенційних жертв назвати усі дані банківської картки та інші персональні дані. Після цього зловмисники отримують доступ до коштів.

На гачок аферистів вже потрапив 48-річний мешканець Одеси. Так звані робітники банку запропонували йому переказати кошти на іншу картку, а після отримання усіх даних викрали у нього 1 тис. 800 грн з банківської картки. За цим фактом правоохоронці та розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Якщо ж вже так сталося, що ви або хтось із ваших знайомих потрапили на гачок шахрая, не замовчуйте це, а повідомляйте в поліцію, яка має фахівців з викриття злочинців у віртуальному просторі, — закликали в поліції.

Нагадаємо, «ПриватБанк» попередив клієнтів про нову шахрайську схему про 1 тис. грн. У банку розповіли, що деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».