САУ «Богдана» здійснила 450 пострілів на рекордну дальність (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n166241-sau-bogdana-zdiysnyla-450-postriliv-na-rekordnu-dalnist-video.htmlРакурс
Самохідну артилерійську установку «Богдана» успішно випробували на одному з полігонів Одеської області.
Стрільби з гаубиці активно проводились з 12 грудня до 25 січня. Інженери «Краматорського заводу важкого верстатобудування», які розробили «Богдану» стверджували, що дальність пострілу звичайним снарядом з перспективної колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Однак «Богдана» успішно провела стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км. Про це повідомляє Defense Express.
Зазначається, що в ході випробувань використовуються снаряди калібру 155 мм виробництва Туреччини та Чехії, включно із далекобійні снаряди з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.
Видання пише, що попередні вогневі випробування проходять у межах визначальних відомчих випробувань і це дає можливість Збройним силам поставити на забезпечення «Богдану» вже у 2022 році.
Нагадаємо, родзинкою вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, та адаптований під стрільбу натовським боєприпасом.
Джерело: Defense Express