Випробування САУ «Богдана». Фото: obs.in.ua

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Самохідну артилерійську установку «Богдана» успішно випробували на одному з полігонів Одеської області.

Стрільби з гаубиці активно проводились з 12 грудня до 25 січня. Інженери «Краматорського заводу важкого верстатобудування», які розробили «Богдану» стверджували, що дальність пострілу звичайним снарядом з перспективної колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Однак «Богдана» успішно провела стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що в ході випробувань використовуються снаряди калібру 155 мм виробництва Туреччини та Чехії, включно із далекобійні снаряди з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

Видання пише, що попередні вогневі випробування проходять у межах визначальних відомчих випробувань і це дає можливість Збройним силам поставити на забезпечення «Богдану» вже у 2022 році.

Нагадаємо, родзинкою вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, та адаптований під стрільбу натовським боєприпасом.

Джерело: Defense Express