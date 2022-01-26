САУ «Богдана» произвела 450 выстрелов на рекордную дальность (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166241-sau-bogdana-proizvela-450-vystrelov-na-rekordnuu-dalnost-video.htmlРакурс
Самоходную артиллерийскую установку «Богдана» успешно испытали на одном из полигонов Одесской области.
Стрельбы из гаубицы активно проводились с 12 декабря по 25 января. Инженеры «Краматорского завода тяжелого станкостроения», которые разработали «Богдану» утверждали, что дальность выстрела обычным снарядом с перспективной колесной 155-мм САУ составляет до 40 км. Однако «Богдана» успешно провела стрельбы, во время которых было осуществлено 450 выстрелов на дальность 42 км. Об этом сообщает Defense Express.
Отмечается, что в ходе испытаний используются снаряды калибра 155 мм производства Турции и Чехии, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.
Издание пишет, что предварительные огневые испытания проходят в рамках определяющих ведомственных испытаний и это дает возможность Вооруженным силам поставить на обеспечение «Богдану» уже в 2022 году.
Напомним, изюминкой отечественной самоходной артиллерийской установки «Богдана» является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании и адаптирован под стрельбу натовским боеприпасом.
Источник: Defense Express