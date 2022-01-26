Снегопады в Стамбуле – чиновники ушли в отпуска, студенты на каникулы

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Снегопады в Стамбуле парализовали мегаполис, в результате чего местные власти отправили чиновников во временные отпуска, а студентов — на вынужденные каникулы.

Государственные служащие, рабочие и другой персонал 26 января будут находиться в административном отпуске, лица с ограниченными физическими возможностями и беременные из числа госслужащих — до 28 января… Учреждения высшего образования не работают до 31 января, — сообщила пресс-служба губернатора.

В Стамбуле более 18 тыс. спасателей и 5,2 тыс. единиц техники одолевают последствия стихии. В целом по стране к устранению последствий непогоды привлекли более 81 тыс. человек.

В частности, 24,6 тыс. граждан в 22 провинциях пришлось разместить в гостевых домах и общежитиях. Из снежного плена вызволили 9,4 тыс. человек.

Украинские туристы, которые из-за непогоды более двух суток не могли вылететь из Стамбула, сегодня смогут вернуться домой.

Вчера мы целый день провели в аэропорту с нашими гражданами, чтобы оказать им консульскую помощь и помочь им. Вчера у нас была информация о 250 пассажирах двух рейсов украинских авиакомпаний SKY UP и МАУ. Сегодня уже начали возобновлять перелеты в аэропорту Стамбула и на 15.05 запланирован рейс авиакомпании МАУ, — сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недилский.

Этим рейсом планировали отправить 160 пассажиров. Еще два рейса должна была выполнить авиакомпания SKY UP.

Первую ночь украинцам пришлось ночевать в терминале, на вторую их разместили в гостинице.