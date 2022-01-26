Снігопади у Стамбулі — чиновники пішли у відпустки, студенти на канікули

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Снігопади у Стамбулі паралізували мегаполіс, внаслідок чого місцева влада відправила чиновників у тимчасові відпустки, а студентів — на вимушені канікули.

Державні службовці, робітники та інший персонал 26 січня перебуватимуть в адміністративній відпустці, особи з обмеженими фізичними можливостями та вагітні з-поміж держслужбовців — до 28 січня… Заклади вищої освіти не працюють до 31 січня, — повідомила прес-служба губернатора.

У Стамбулі понад 18 тис. рятувальників та 5,2 тис. одиниць техніки долають наслідки стихії. Загалом по країні до усунення наслідків негоди залучили понад 81 тис. осіб.

Зокрема, 24,6 тис. громадян у 22 провінціях довелося розмістити у гостьових будинках і гуртожитках. Зі снігового полону визволили 9,4 тис. людей.

Українські туристи, які через негоду понад дві доби не могли вилетіти зі Стамбула, сьогодні зможуть повернутися додому.

Вчора ми цілий день провели в аеропорту з нашими громадянами для того щоби надати їм консульську допомогу і допомогти їм. Вчора в нас була інформація про 250 пасажирів двох рейсів українських авіакомпаній SKY UP і МАУ. Сьогодні вже почали відновлювати перельоти в аеропорту Стамбула і на 15.05 запланований вже рейс авіакомпанії МАУ, — повідомив генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський.

Цим рейсом планували відправити 160 пасажирів. Ще два рейси мала виконати авіакомпанія SKY UP.

Першу ніч українцям довелося ночувати у терміналі, на другу — їх розмістили у готелі.