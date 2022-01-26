Що відомо про стан хворого на поліомієліт хлопчика із Закарпаття. Фото: ivona.ua

https://racurs.ua/ua/n166238-poliomiielit-na-zakarpatti-scho-vidomo-pro-stan-hvorogo-hlopchyka.html

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Поліомієліт підтвердився у дворічної дитини з Закарпатської області.

Результати аналізу, зроблені в лабораторії ВООЗ у Гельсінкі, свідчать, що в дитини поліовірус другого типу. На даний час у невакцинованого малюка ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає кінцівки). Це другий підтверджений випадок поліомієліту другого типу в Україні з 2015 року. Перший зафіксували у жовтні минулого року у 17-місячної дівчини на Рівненщині. Про це повідомляє «BBC Україна».

Зараз дитина перебуває в інфекційному відділенні Львівського «Охматдиту». Дворічний Роман лікувався від онкології, а разом із поліовірусом підхопив ще COVID-19. Стан дитини стабільний.

Дитина з ковідом і онкологічним захворюванням. Я сьогодні спілкувалася із лікарями, клінічних проявів поліо зараз немає, — розповіла директор Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександра Бурда.

Заступник місцевої лікарні з питань педіатрії сіл Межигірщини Людмила Поп зазначила, хлопчик не мав щеплення від поліомієліту, бо батьки були проти вакцинації.

На території Закарпаття вже проводять епідеміологічне розслідування, аби з’ясувати, де та як інфікувався хлопчик. Зазначається, що дворічний Роман проживає в окремому приватному будинку. Він єдина дитина в сім’ї, до садочка не ходив. Серед контактних осіб у регіоні лише бабуся, дідусь та сусіди.

Як розповіла головний епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик, п’ятеро дітей, у яких виявили вірус поліомієліту восени 2021 року, теж не мали щеплень. Така позиція була свідомим рішенням їхніх батьків. Четверо випадків, коли виявили вірус другого типу, протікали безсимптомно, у 12-річної дівчинки з першим типом хвороби відійняло ногу.

Нагадаємо, у Рівненській області, де восени 2021 року зафіксували випадок поліомієліту, невакцинованих від цього захворювання дітей вирішили не допускати до навчання. Для таких дітей обіцяли забезпечити інші форми навчання.

Джерело: «BBC Україна»