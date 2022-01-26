Что известно о состоянии больного полиомиелитом мальчика из Закарпатья. Фото: ivona.ua

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Полиомиелит подтвердился у двухлетнего ребенка из Закарпатской области.

Результаты анализа, сделанные в лаборатории ВОЗ в Хельсинки, свидетельствуют, что у ребенка полиовирус второго типа. В настоящее время у невакцинированного малыша признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий конечности). Это второй подтвержденный случай полиомиелита второго типа в Украине с 2015 года. Первый зафиксировали в октябре прошлого года у 17-месячной девушки на Ровенщине. Об этом сообщает «BBC Україна».

Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении Львовского «Охматдета». Двухлетний Роман лечился от онкологии, а вместе с полиовирусом подхватил еще COVID-19. Состояние ребенка стабильное.

Ребенок с ковидом и онкологическим заболеванием. Я сегодня общалась с врачами, клинических проявлений полио сейчас нет, — рассказала директор Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» Александра Бурда.

Заместитель местной больницы по вопросам педиатрии сел Межигорьщины Людмила Поп отметила, мальчик не имел прививки от полиомиелита, потому что родители были против вакцинации.

На территории Закарпатья уже проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, где и как инфицировался мальчик. Отмечается, что двухлетний Роман проживает в отдельном частном доме. Он единственный ребенок в семье, в садик не ходил. Среди контактных лиц в регионе только бабушка, дедушка и соседи.

Как рассказала главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, пять детей, у которых обнаружили вирус полиомиелита осенью 2021 года, тоже не имели прививок. Такая позиция была сознательным решением их родителей. Четыре случая, когда обнаружили вирус второго типа, протекали бессимптомно, а у 12-летней девочки с первым типом болезни отняло ногу.

Напомним, в Ровенской области, где осенью 2021 года был зафиксирован случай полиомиелита, невакцинированных от этого заболевания детей решили не допускать к обучению. Для таких детей обещали обеспечить другие формы обучения.

Источник: «BBC Україна»