Украинская телеведущая публично заявила о поддержке Путина

Украинская актриса Снежана Егорова. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n166237-ukrainskaya-televeduschaya-publichno-zayavila-o-podderjke-putina.html

Ракурс

Снежана Егорова, украинская телеведущая и актриса, публично заявила о поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Женщина призвала украинцев посмотреть видео с главой страны-агрессора, размещенным на YouTube-канале «Россия 24». Об этом Егорова написала на своей странице в Facebook.

Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы на ад превратился ваш дом, — говорится в сообщении.

Под публикацией актрисы появилось множество негативных комментариев. Пользователи «Фейсбука» рекомендуют женщине собирать чемоданы в Россию. Некоторые пишут, что телеведущая пересмотрела российских пропагандистских телеканалов. Автор поста удаляет неприятные для нее комментарии.

Также Егорова заявляет, что все эти годы Украину «уничтожали изнутри». Причастность Путина к проблемам в Украине она отвергает.

Как пишет издание depo, сейчас Егорова живет в Турции, куда переехала вместе с детьми. После Революции достоинства, оккупации Крыма и начала войны на Донбассе актриса потеряла работу и начала активно поддерживать сепаратизм.

Напомним, правоохранители открыли против народного депутата из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы уголовное производство. Следователи подозревают в действиях Кивы государственную измену, поскольку тот опубликовал приветственное видеообращение к президенту государства-агрессору Владимиру Путину.

Источник: depo