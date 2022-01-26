Українська телеведуча публічно заявила про підтримку Путіна

Українська акторка Сніжана Єгорова. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n166237-ukrayinska-televeducha-publichno-zayavyla-pro-pidtrymku-putina.html

Ракурс

Сніжана Єгорова, українська телеведуча та акторка, публічно заявила про підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Жінка закликала українців подивитися відео з главою країни-агресора, розміщеним на YouTube-каналі «Росія 24». Про це Єгорова написала на своїй сторінці у Facebook.

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок, — йдеться в повідомленні.

Під публікацією акторки з’явилося безліч негативних коментарів. Користувачі Фейсбуку рекомендують жінці збирати валізи в Росію. Дехто пише, що телеведуча передивилася російських пропагандистських телеканалів. Авторка посту видаляє неприємні для неї коментарі.

Також Єгорова заявляє, що всі ці роки Україну «знищували зсередини». Причетність Путіна до негараздів в Україні вона відкидає.

Як пише видання depo, зараз Єгорова мешкає в Туреччині, куди переїхала разом із дітьми. Після Революції гідності, окупації Криму та початку війни на Донбасі актриса втратила роботу та почала активно підтримувати сепаратизм.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили проти народного депутата з «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви кримінальне провадження. Слідчі підозрюють в діях Киви державну зраду, оскільки той опублікував привітальне відеозвернення до президента держави-агресора Володимира Путіна.

Джерело: depo