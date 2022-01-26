5G начали тестировать в Украине

https://racurs.ua/n166235-5g-nachali-testirovat-v-ukraine.html

Ракурс

5G связь впервые начали тестировать в Украине — «Vodafone Украина», Ericsson и «ДТЭК Энерго» провели успешные испытания элеметрии на Харьковском машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» («ДТЭК Энерго»).

5G-модем Quictel, установленный на очистном комбайне, подключили к частной сети 5G Ericsson. Об этом сообщила пресс-служба компаний.

Проведенные тестирования подтвердили, что эту технологию можно использовать под землей. Очистной комбайн, предназначенный для добычи угля в сложных горно-геологических условиях, можно будет подсоединить к 5G в шахте. Данные, поступающие из комбайна, будут доступны для просмотра удаленно со смартфона.

Сейчас из комбайна на сервер через кабели передается около 300 технических показателей. При перемещении техники существует риск повреждения кабелей, поэтому беспроводная технология значительно повысит бесперебойность передачи данных, надежность комбайна и безопасность шахтеров.

Технология 5G возлагается на радиосигналы. В США радиочастоты, применяемые для 5G, относятся к части спектра, известного как C-диапазон. Эти частоты близки к частотам, которые используют радиовысотомеры в самолетах. Они измеряют высоту самолета над землей и передают данные системам безопасности и навигации. Из-за этого в стране выражают беспокойство, что препятствия от 5G могут вмешиваться в работу этих инструментов и вызывать проблемы с безопасностью.

В конце 2020 года RTCA — американская организация, которая производит техническое руководство в авиации — опубликовала отчет на эту тему. В нем отмечено, что существует «возможность значительного влияния на работу авиации в США, в частности, есть риск катастроф, которые могут привести к многочисленным смертям, если не будут приняты соответствующие меры». Это может затруднить замедление самолета при посадке и привести к отклонению от взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее мы сообщали, что технологии 5G повысят ценность автомобиля после продажи, считают аналитики. По их мнению, подключение транспортных средств к новому стандарту связи не только повысит их ценность, но и играет роль расчета остаточной стоимости машин. Все это повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей.