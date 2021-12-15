Вплив 5G-мереж на автомобілі назвали експерти. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n164480-vplyv-5g-merej-na-avtomobili-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

Технології 5G підвищать цінність автомобіля після продажу, вважають аналітики.

На їхню думку, підключення транспортних засобів до нового стандарту зв’язку не лише підвищить їхню цінність, але й відіграє роль розрахунку залишкової вартості машин. Все це вплине на економіку лізингу і ринкову вартість як нових, так і старих автомобілів. Про це заявив представник агентства Strategy Analytics Роджер Ланктот, повідомляється на їхньому сайті.

Експерти не виключають, що підтримка нових технологій в машинах дозволить автовиробникам заощадити близько 40 млрд дол. щорічно. Це дозволить споживачам економити близько 32 млрд дол. Крім того, автомобілі з 5G дозволять знизити кількість аварій і рівень викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.

Дослідники також додали, що можливість підключення автомобіля до мережі сприятиме появі нових систем щодо забезпечення безпеки. Фахівці упевнені, що з часом машини з 5G займатимуть на автомобільному ринку велику частку.

Нагадаємо, науковці з Австралії встановили, що новий стандарт зв’язку 5G, який використовує низькопотужні радіохвилі, виявився повністю безпечним для людського здоров’я, всупереч поширеним конспірологічним теоріям.

Джерело: Strategy Analytics