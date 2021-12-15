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Вплив 5G-мереж на автомобілі назвали експерти. Фото: gazeta.ru

Вплив 5G-мереж на автомобілі назвали експерти

15 гру 2021, 21:49
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Технології 5G підвищать цінність автомобіля після продажу, вважають аналітики.

На їхню думку, підключення транспортних засобів до нового стандарту зв’язку не лише підвищить їхню цінність, але й відіграє роль розрахунку залишкової вартості машин. Все це вплине на економіку лізингу і ринкову вартість як нових, так і старих автомобілів. Про це заявив представник агентства Strategy Analytics Роджер Ланктот, повідомляється на їхньому сайті.

Експерти не виключають, що підтримка нових технологій в машинах дозволить автовиробникам заощадити близько 40 млрд дол. щорічно. Це дозволить споживачам економити близько 32 млрд дол. Крім того, автомобілі з 5G дозволять знизити кількість аварій і рівень викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.

Дослідники також додали, що можливість підключення автомобіля до мережі сприятиме появі нових систем щодо забезпечення безпеки. Фахівці упевнені, що з часом машини з 5G займатимуть на автомобільному ринку велику частку.


Нагадаємо, науковці з Австралії встановили, що новий стандарт зв’язку 5G, який використовує низькопотужні радіохвилі, виявився повністю безпечним для людського здоров’я, всупереч поширеним конспірологічним теоріям.

Джерело: Strategy Analytics

Джерело: Ракурс


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