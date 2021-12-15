Влияние 5G-сетей на автомобили назвали эксперты. Фото: gazeta.ru

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Технологии 5G повысят ценность автомобиля после продажи, считают аналитики.

По их мнению, подключение транспортных средств к новому стандарту связи не только повысит их ценность, но и играет роль расчета остаточной стоимости машин. Все это повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом заявил представитель агентства Strategy Analytics Роджер Ланктот, сообщается на их сайте.

Эксперты не исключают, что поддержка новых технологий в машинах позволит автопроизводителям сэкономить около 40 млрд долл. ежегодно. Это позволит потребителям экономить около 32 млрд долл. Кроме того, автомобили с 5G позволят снизить количество аварий и уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Исследователи также добавили, что возможность подключения автомобиля к сети будет способствовать появлению новых систем по обеспечению безопасности. Специалисты уверены, что со временем машины с 5G будут занимать на автомобильном рынке большую долю.

Напомним, ученые из Австралии установили, что новый стандарт связи 5G, использующий низкомощные радиоволны, оказался полностью безопасным для человеческого здоровья, вопреки распространенным конспирологическим теориям.

Источник: Strategy Analytics