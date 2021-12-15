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Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Фото: Федерація важкої атлетики України у Facebook

Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики (ФОТО)

15 гру 2021, 21:15
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Українка Аліна Марущак здобула всі золоті медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який відбувається в Ташкенті.

У столиці Узбекистану 24-річна спортсменка стала найкращою зразу в трьох видах змагань й була визнана абсолютною чемпіонкою світу. Марущак здобула відразу три золоті медалі. На цьогорічних змаганнях Україна має вже шість медалей. Про це 15 грудня повідомила українська Федерація важкої атлетики у Facebook.

Зазначається, що спершу Марущак перемогла у першому виді змагань — ривку. Українка взяла вагу 113 кг та одразу на 5 кг перевершила найближчу суперницю з Південної Кореї. Друге «золото» вона взяла у поштовху, подолавши вагу в 135 кг. Третю золоту медаль спортсменка взяла за сумою ривка й поштовху — 248 кг. Таким чином вона перевершила своїх суперниць з Колумбії та Південної Кореї й стала абсолютною чемпіонкою світу.

Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Фото: Федерація важкої атлетики України у Facebook

Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Фото: Федерація важкої атлетики України у Facebook


Українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Фото: Федерація важкої атлетики України у Facebook

Нагадаємо, український олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк вирішив продати свою нагороду. Таким чином борець-нардеп прагне допомогти хворим дітям в Україні.

Джерело: Ракурс


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