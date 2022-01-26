https://racurs.ua/n166234-vmesto-orujiya-germaniya-poobeschala-ukraine-voennye-kaski.html

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Германия предоставит Украине военные каски вместо летального оружия. Министр обороны страны Кристине Ламбрехт заявила, что правительство готово передать Украине 5 тыс. единиц касок.

Такое заявление она сделала на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны, передает DPA.

До этого страна категорически настаивала на том, что не будет предоставлять Украине летальное оружие на фоне возможного российского вторжения и пыталась повлиять на действия других стран. При этом в Берлине заявляют, что поддерживают Украину другими средствами. В частности, в феврале планируют передать полевой госпиталь.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр обороны Латвии назвал позором поведение Германии и отметил, что это мнение всей Северной Европы. Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Берлина относительно неоказания военной помощи Украине на фоне подготовки России к возможному вторжению.

Источник: DPA