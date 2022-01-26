Каски. Фото: Пікабу

https://racurs.ua/ua/n166234-zamist-zbroyi-nimechchyna-poobicyala-ukrayini-viyskovi-kasky.html

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Німеччина надасть Україні військові каски замість летальної зброї. Міністр оборони країни Крістіне Ламбрехт заявила, що уряд готовий передати Україні 5 тис. одиниць касок.

Таку заяву вона зробила на засіданні комітету Бундестагу з питань оборони, передає DPA.

До цього країна категорично наполягала на тому, що не надаватиме Україні летальну зброю на тлі можливого російського вторгнення і намагалася вплинути на дії інших країн. При цьому у Берліні заявляють, що підтримують Україну іншими засобами. Зокрема, у лютому планують передати польовий госпіталь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр оборони Латвії назвав ганьбою поведінку Німеччини й зазначив, що це думка усієї Північної Європи. Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Берліна щодо ненадання військової допомоги Україні на тлі підготовки Росії до можливого вторгнення.

Джерело: DPA