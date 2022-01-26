Хто в ПАРЄ підтримав ініціативу Києва перевірити легітимність Путіна

https://racurs.ua/ua/n166233-hto-v-parie-pidtrymav-iniciatyvu-kyieva-pereviryty-legitymnist-putina.html

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Ініціативу делегації України щодо перевірки легітимності президента країни-агресора РФ Володимира Путіна в Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали не лише литовці, українці та азербайджанці. Документ підписали також німці, британці, румуни, ірландці, латвійці.

Щойно разом із головою литовської делегації Емануелісом Зінгерисом подали цей документ до секретаріату ПАРЄ. Нас підтримали депутати з Естонії, Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Литви, Латвії, України, Азербайджану. Подібний документ уже є у Європарламенті, у Конгресі, — написав нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.

Він також вказав, що 23 делегати ПАРЄ підтримали звернення щодо перевірки Путіна.

Парламентар нагадав, що у 2020 році в Росії були прийняті поправки до Конституції РФ, які дозволили обнулити попередні президентські терміни Путіна. Таким чином, він зможе обіймати найвищу посаду в РФ до 2036 року. Венеційська комісія зазначала, що деякі поправки суперечать статтям Конституції РФ.