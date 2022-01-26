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Ракурс
Температура. Карта: Gismeteo

Мокрий сніг і сильний мороз — негода продовжує панувати в Україні (КАРТА)

26 січ 2022, 14:58
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Погода в Україні 27 січня переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні сухі опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −12° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Опади. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 27 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −7°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною та похмурою, небо затягнуть хмари. Градуси опустяться до −11° вночі і вдень сягнуть −6° морозу вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься морозна, але без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −5° морозу, а вдень обіцяють 0°.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в четвер будуть зимовими — очікується мокрий сніг та ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +1°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 27 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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