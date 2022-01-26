Температура. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166232-mokryy-snig-i-sylnyy-moroz-negoda-prodovjuie-panuvaty-v-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 27 січня переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні сухі опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −12° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 27 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −7°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода в Харкові буде морозною та похмурою, небо затягнуть хмари. Градуси опустяться до −11° вночі і вдень сягнуть −6° морозу вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься морозна, але без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −5° морозу, а вдень обіцяють 0°.

Погодні умови у Львові в четвер будуть зимовими — очікується мокрий сніг та ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +1°.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo