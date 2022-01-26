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Ракурс

Мокрый снег и сильный мороз — непогода продолжает бушевать в Украине (КАРТА)

26 янв 2022, 14:58
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Погода в Украине 27 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные сухие осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать —12° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Осадки. Карта: GismeteoПогода в Киеве 27 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −7°, а днем — +1°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозной и пасмурной, небо затянут облака. Градусы опустятся до −11° ночью и днем достигнут −6° мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет прохладная, но без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −5° мороза, а днем — 0°.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в четверг будут зимними — ожидается мокрый снег и гололедица. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +1°.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 27 января — спокойная, возможна незначительная магнитная активность.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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