https://racurs.ua/n166232-mokryy-sneg-i-silnyy-moroz-nepogoda-prodoljaet-bushevat-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 27 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные сухие осадки в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать —12° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 27 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −7°, а днем — +1°.

Погода в Харькове будет морозной и пасмурной, небо затянут облака. Градусы опустятся до −11° ночью и днем достигнут −6° мороза днем.

Погода в Одессе завтра будет прохладная, но без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −5° мороза, а днем — 0°.

Погодные условия в Львове в четверг будут зимними — ожидается мокрый снег и гололедица. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +1°.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 января — спокойная, возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo