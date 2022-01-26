Кто в ПАСЕ поддержал инициативу Киева проверить легитимность Путина

https://racurs.ua/n166233-kto-v-pase-podderjal-iniciativu-kieva-proverit-legitimnost-putina.html

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Инициативу делегации Украины по поводу проверки легитимности президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали не только литовцы, украинцы и азербайджанцы. Документ подписали также немцы, британцы, румыны, ирландцы, латвийцы.

Только что вместе с главой литовской делегации Эмануэлисом Зингерисом подали этот документ в Секретариат ПАСЕ. Нас поддержали депутаты из Эстонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Азербайджана. Подобный документ уже есть в Европарламенте, Конгрессе, — написал нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

Он также указал, что 23 делегата ПАСЕ поддержали обращение по поводу проверки Путина.

Парламентарий напомнил, что в 2020 году в России были приняты поправки к Конституции РФ, которые позволили обнулить предыдущие президентские сроки Путина. Таким образом, он сможет занимать самую высокую должность в РФ до 2036 года. Венецианская комиссия отмечала, что некоторые поправки противоречат статьям Конституции РФ.