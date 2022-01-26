5G почали тестувати в Україні

5G. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166235-5g-pochaly-testuvaty-v-ukrayini.html

Ракурс

5G зв’язок вперше почали тестувати в Україні — «Vodafone Україна», Ericsson та «ДТЕК Енерго» провели успішні виопробування елеметрії на Харківському машинобудівному заводі «Корум Світло шахтаря» («ДТЕК Енерго»).

5G-модем Quictel, встановлений на очисному комбайні, під'єднали до приватної мережі 5G Ericsson. Про це повідомила прес-службу компаній.

Проведені тестування підтвердили, що цю технологію можна використовувати під землею. Очисний комбайн, призначений для видобутку вугілля у складних гірничо-геологічних умовах, можна буде під'єднати до 5G у шахті. Дані, що надходять із комбайна, будуть доступні для перегляду віддалено зі смартфона.

Зараз із комбайна на сервер через кабелі передається близько 300 технічних показників. При переміщенні техніки існує ризик пошкодження кабелів, тому бездротова технологія значно підвищить безперебійність передачі даних, надійність комбайна та безпеку шахтарів.

Технологія 5G покладається на радіосигнали. У США радіочастоти, які застосовують для 5G, належать до частини спектру, відомого як C-діапазон. Ці частоти близькі до частот, які використовують радіовисотоміри в літаках. Вони вимірюють висоту літака над землею й передають дані системам безпеки й навігації. Через це в країні виказують занепокоєння, що перешкоди від 5G можуть втручатися у роботу цих інструментів і спричиняти проблеми з безпекою.

Наприкінці 2020 року RTCA — американська організація, яка виробляє технічне керівництво в авіації — опублікувала звіт на цю тему. У ньому зазначено, що існує «можливість значного впливу на роботу авіації у США, зокрема, є ризик катастроф, які можуть призвести до численних смертей, якщо не буде вжито відповідних заходів». Це може ускладнити уповільнення літака при посадці й призвести до відхилення від злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що технології 5G підвищать цінність автомобіля після продажу, вважають аналітики. На їхню думку, підключення транспортних засобів до нового стандарту зв’язку не лише підвищить їхню цінність, але й відіграє роль розрахунку залишкової вартості машин. Все це вплине на економіку лізингу і ринкову вартість як нових, так і старих автомобілів.