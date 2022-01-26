Новая мошенническая схема с «тысячей Зеленского» заработала в Украине. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n166242-policiya-predupredila-o-novoy-moshennicheskoy-sheme-s-tysyachey-zelenskogo.html

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Новая мошенническая схема по «тысячи Зеленского», которая выплачивается за вакцинацию против COVID-19, начало действовать в Украине.

Мошенники начали массово звонить гражданам, представляясь работниками финансовых учреждений. Злоумышленники обещают монетизировать «ковидную тысячу» и перевести деньги на другие банковские карты, чтобы украинцы использовали средства по своему усмотрению или получили их наличными. Однако такая услуга не предусмотрена государством. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В полиции уверяют, что средства за вакцинацию невозможно перевести или снять, а потратить их можно на покупку абонемента в спортивный клуб, билетов для путешествий по Украине, книг и тому подобное. Мошенники же просят своих потенциальных жертв назвать все данные банковской карты и другие персональные данные. После этого злоумышленники получают доступ к средствам.

На крючок аферистов уже попал 48-летний житель Одессы. Так называемые работники банка предложили ему перевести средства на другую карту, а после получения всех данных похитили у него 1 тыс. 800 грн с банковской карты. По данному факту правоохранители начали расследование и открыли уголовное производство по факту мошенничества.

Если же уж так случилось, что вы или кто-то из ваших знакомых попали на крючок мошенника, не замалчивайте это, а сообщайте в полицию, которая имеет специалистов по разоблачению преступников в виртуальном пространстве, — призвали в полиции.

Напомним, «ПриватБанк» предупредил клиентов о новой мошеннической схеме 1 тыс. грн. В банке рассказали, что некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».