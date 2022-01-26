Дівчина набрала кредити на чоловіків, які хотіли з нею познайомитись в кафе

На Полтавщині дівчина набрала кредити на чоловіків. Фото: parejavida.com

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Дівчина з Херсонської області набрала кредитів на своїх залицяльників.

Слідчі поліції підозрюють 20-річну українку у причетності щонайменше до 12 крадіжок у чоловіків. Зловмисниця знайомилася зі своїми кавалерами в розважальних закладах Полтавської області. Серед потерпілих були мешканці Кременчука та Горішніх Плавнів. Про це 26 січня повідомила прес-служба Полтавщини.

Встановлено, що дівчина знайомилась із чоловіками у кафе та обкрадала їх. Також на кількох залицяльників дівчина навіть зуміла оформити кредити.

Незаконні дії громадянки слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Фігурантці вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Крім того, поліція перевіряє фігурантку на причетність до аналогічних злочинів на території Кременчуцького району.

Нагадаємо, у Волинській області чоловіка судили за крадіжку ананаса та банки ікри. Виявилося, що спочатку чоловік викрав з торгівельної полиці ананас вартістю 106 грн. Після цього він утік з магазину. Через 40 хвилин він здійснив ще одну крадіжку — викрав банку червоної ікри, вартість якої становила 146 грн.