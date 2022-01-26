Чехія подарує Україні 4 тис. артилерійських снарядів. Фото: voenhronika.ru

https://racurs.ua/ua/n166247-chehiya-shvalyla-peredachu-ukrayini-4-tys-artyleriyskyh-snaryadiv.html

Ракурс

Чехія відправить Україні військову допомогу у виді 4 тис. артилерійських снарядів.

Уряд Чехії схвалив передачу Києву боєприпасів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. дол.). Снаряди калібру 152 мм Україні направлять за договором дарування. Пожертвувані боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA. Про це повідомило Міністерство оборони Чехії у Twitter.

Передачу 4 тис. 6 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм Україні нещодавно на своєму засіданні схвалив уряд Чехії. Це буде зроблено через угоду про пожертвування, — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що метою дарунку є зміцнення обороноздатності України, яка звернулася за допомогою у відповідь на концентрацію Росією біля українських кордонів значного військового потенціалу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки без публічного розголосу виділили Україні 200 млн дол. військової допомоги наприкінці 2021 року. Кошти виділили на тлі нарощування російських військ на кордоні.