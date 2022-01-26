Чехия подарит Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов. Фото: voenhronika.ru

https://racurs.ua/n166247-chehiya-odobrila-peredachu-ukraine-4-tys-artilleriyskih-snaryadov.html

Ракурс

Чехия отправит Украине военную помощь в виде 4 тыс. артиллерийских снарядов.

Правительство Чехии одобрило передачу Киеву боеприпасов на сумму около 37 млн. крон (1,7 млн. дол.). Снаряды калибра 152 мм Украине направят по договору дарения. Пожертвованные боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA. Об этом сообщило Министерство обороны Чехии в Twitter.

Передачу 4 тыс. 6 артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм Украине недавно на своем заседании одобрило правительство Чехии. Это будет сделано через соглашение о пожертвовании, — говорится в сообщении.



Отмечается, что целью подарка является укрепление обороноспособности Украины, которая обратилась за помощью в ответ на концентрацию Россией у украинских границ значительного военного потенциала.

Напомним, Соединенные Штаты Америки без публичной огласки выделили Украине 200 млн долл. военной помощи в конце 2021 года. Средства выделили на фоне наращивания российских войск на границе.