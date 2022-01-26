ПАСЕ приняла решение о полномочиях делегации РФ. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за признание полномочий делегации Российской Федерации.

Голоса за это отдали 97 депутатов, против проголосовал 41 депутат, а четверо воздержались. Во время рассмотрения вопроса Россия шантажировала ПАСЕ — угрожала выходом из Ассамблеи и прекращением взносов. Об этом 26 января сообщила постоянная делегация ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы на своей странице в Facebook.

Все поправки, которые подавались украинской делегацией или в соавторстве с коллегами из Балтик+ об ограничении прав россиян в ПАСЕ были отклонены залом, — говорится в сообщении.

Украинская делегация добилась принятия поправок по призыву ПАСЕ до отвода подразделений Вооруженных сил России от украинских границ и осуждение напряженности, которое угрожает безопасности в Европе, и наращивание страной-агрессором своих войск вдоль украинской границы.

Делегация из Украины напомнила, что главе российской делегации и вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому не удалось стать вице-президентом ПАСЕ. В этом видят сигнал для Москвы. Подчеркнули, что Кремлю снова дали шанс для диалога, которым у Путина в очередной раз не воспользуются.

Надеемся, что решение против господина Толстого —это уже определенный прогресс к изменению духа «диалога» в Ассамблее с РФ, которая только усугубляет ситуацию с правами человека и демократией из года в год, — добавили в делегации.



Напомним, 24 января украинская делегация обжаловала полномочия делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы.