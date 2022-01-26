ПАРЄ ухвалила рішення щодо повноважень делегації РФ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n166246-parie-uhvalyla-rishennya-schodo-povnovajen-rosiyskoyi-delegaciyi.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання повноважень делегації Російської Федерації.

Голоси за це віддали 97 депутатів, проти проголосував 41 парламентар, а четверо утримались. Під час розгляду питання Росія шантажувала ПАРЄ — погрожувала виходом з Асамблеї та припиненням внесків. Про це 26 січня повідомила постійна делегація ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи на своїй сторінці у Facebook.

Усі поправки, що подавались українською делегацією чи у співавторстві з колегами з Балтік+ про обмеження прав росіян в ПАРЄ були відхилені залом, — йдеться у повідомленні.

Українська делегація домоглася ухвалення поправок щодо заклику ПАРЄ до відведення підрозділів Збройних сил Росії від українських кордонів та засудження напруженості, яка загрожує безпеці в Європі, і нарощування країною-агресором своїх військ уздовж українського кордону.

Делегація з України нагадала, що голові російської делегації та віце-спікерові Державної думи РФ Петру Толстому не вдалося стати віце-президентом ПАРЄ. У цьому вбачають сигнал для Москви. Наголосили, що Кремлю знову дали шанс для діалогу, яким у Путіна вкотре не скористаються.

Сподіваємось, що рішення проти пана Толстого — це вже певний поступ до зміни духу «діалогу» в Асамблеї з РФ, яка тільки погіршує ситуацію з правами людини та демократією з року в рік, — додали в делегації.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація оскаржила повноваження делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи.