ПАРЄ ухвалила рішення щодо повноважень російської делегаціїhttps://racurs.ua/ua/n166246-parie-uhvalyla-rishennya-schodo-povnovajen-rosiyskoyi-delegaciyi.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання повноважень делегації Російської Федерації.
Голоси за це віддали 97 депутатів, проти проголосував 41 парламентар, а четверо утримались. Під час розгляду питання Росія шантажувала ПАРЄ — погрожувала виходом з Асамблеї та припиненням внесків. Про це 26 січня повідомила постійна делегація ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи на своїй сторінці у Facebook.
Усі поправки, що подавались українською делегацією чи у співавторстві з колегами з Балтік+ про обмеження прав росіян в ПАРЄ були відхилені залом, — йдеться у повідомленні.
Українська делегація домоглася ухвалення поправок щодо заклику ПАРЄ до відведення підрозділів Збройних сил Росії від українських кордонів та засудження напруженості, яка загрожує безпеці в Європі, і нарощування країною-агресором своїх військ уздовж українського кордону.
Делегація з України нагадала, що голові російської делегації та віце-спікерові Державної думи РФ Петру Толстому не вдалося стати віце-президентом ПАРЄ. У цьому вбачають сигнал для Москви. Наголосили, що Кремлю знову дали шанс для діалогу, яким у Путіна вкотре не скористаються.
Сподіваємось, що рішення проти пана Толстого — це вже певний поступ до зміни духу «діалогу» в Асамблеї з РФ, яка тільки погіршує ситуацію з правами людини та демократією з року в рік, — додали в делегації.
Нагадаємо, 24 січня українська делегація оскаржила повноваження делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи.