Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Euronews

https://racurs.ua/n166248-blinken-i-stoltenberg-raskryli-soderjanie-otvetov-rossii-na-garantii-bezopasnosti.html

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НАТО не собирается блокировать возможность вступления Украины в Альянс в рамках гарантий безопасности, которых требуют в Москве.

В ответе США относительно гарантий безопасности также указывается беспокойство относительно нарушения безопасности Россией и сферы сотрудничества. Также ответ подтверждает поддержку Украины и ее территориальной целостности. Об этом 26 января заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге, который транслировали СМИ.

Двери НАТО остаются открыты и будут открыты. Мы обязуемся этого придерживаться. …Мы уверены, что наши основополагающие принципы, которыми мы руководствуемся, заключаются в том, чтобы сохранить территориальную целостность Украины и право стран самостоятельно вступать в Альянсы. Мы должны принять взаимные и прозрачные меры, в частности, по ядерному оружию и военным учениям в Европе, — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне готовы к любым действиям со стороны Москвы. По его словам, за последнюю неделю США поставили перед Россией четкую позицию идти дипломатическим путем. Если же Кремль пойдет другим путем, то будут последствия. Госсекретарь добавил, что американская сторона готова сотрудничать с Кремлем, если РФ прекратит деэскалацию и агрессию в отношении Украины.

Также государственный секретарь уверил, что все ответы России на гарантии безопасности были вполне скоординированы с Украиной и европейскими союзниками и партнерами.

Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет лучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ждем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению, — добавил американский чиновник.

Кроме того, 26 января НАТО тоже передало России свой ответ относительно гарантий безопасности. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они находятся без согласия этих государств. На случай применения Россией силы Альянс подготовил санкции. Столтенберг добавил, что НАТО готово продолжать диалог с Россией — установить прямую линию связи включительно с Советом «Россия-НАТО» и возобновить работу представительств.

Чиновник отметил, что в ответе речь идет о трех сферах, в которых НАТО надеется достичь прогресса: отношения между РФ и США, безопасность в Европе и меры по уменьшению рисков.

Это вопросы кибердеятельности, нераспространения ядерного оружия, вопросы аэрокосмической деятельности. И все эти вопросы важны как для России, так и для партнеров в НАТО. Мы надеемся, Россия внимательно присмотрится к ним, — отметил генсек.

Напомним, авторитетная американская газета The Washington Post сообщала, что Белый дом попросил Кремль сохранить в секрете документ, который США отправят в Москву. Речь шла об ответе администрации Джозефа Байдена на ультимативные требования России прекратить расширять НАТО.