Квантовые компьютеры смогут справиться со взломом Bitcoin. Фото: cnews.ru

https://racurs.ua/n166249-britanskie-uchenye-vychislili-moschnost-komputera-dlya-vzloma-bitcoin.html

Ракурс

Криптовалюту Bitcoin (биткоин) могут взломать новые квантовые компьютеры.

Британский ученый Марк Уэббер из Университета Сассекса вместе с коллегами узнал, насколько мощный квантовый компьютер понадобится для взлома биткоинов с точки зрения количества кубитов или квантовых битов, эквивалентных обычным вычислительным битам. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что биткоин-транзакция должна быть «подтверждена» сетью майнеров, прежде чем она будет добавлена в блокчейн. Каждой транзакции присваивают криптографический ключ во время этого процесса подтверждения, а взлом ключа позволит стать владельцем этой цифровой валюты.

По словам специалистов, есть промежуток времени, в течение которого этот ключ уязвим. Этот промежуток обычно варьируется от 10 минут до часа или даже дня. Ученые подсчитали, что для взлома шифрования Bitcoin за 10 минут понадобится квантовый компьютер с 1,9 млрд кубитов, а для взлома за час потребуется машина с 317 млн кубитов. За день взломать биткоин можно с помощью компьютера с мощностью до 13 млн кубитов.

Вряд ли взлом биткоина произойдет в ближайшее время, поскольку топовый квантовый компьютер IBM имеет всего 127 кубитов. Чтобы угрожать криптовалюте, квантовые компьютеры должны стать в миллионы раз мощнее. Марк Уэббер считает, что в ближайшее десятилетие такие мощные машины вряд ли появятся.

Напомним, рынок криптовалюты просел в два раза от максимумов за последнюю неделю. По состоянию на 24 января курс биткоина упал на 19% — до 35 тыс. долл. за монету, хотя раньше линия поддержки была в районе 42 тыс. долларов.

Источник: The Independent