Ермак анонсировал новую встречу советников лидеров Нормандской четверки

Андрей Ермак, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n166043-ermak-anonsiroval-novuu-vstrechu-sovetnikov-liderov-normandskoy-chetverki.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, анонсировал новую встречу политических советников лидеров Нормандской четверки.

Встреча должна пройти 26 января. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на полученный от Ермака комментарий.

Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января, — заявил Ермак в комментарии.

Где именно состоится встреча, не уточняется.

17 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник из российского истеблишмента сообщало о возможности проведения новых переговоров политсоветников «нормандской четверки» в ближайшие недели.

Источник агентства тогда сообщал, что в повестке дня предстоящей встречи — «обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта».

Источник: «Интерфакс-Украина»