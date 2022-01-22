Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів Нормандської четвірки

Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів Нормандської четвіркиhttps://racurs.ua/ua/n166043-iermak-anonsuvav-novu-zustrich-radnykiv-lideriv-normandskoyi-chetvirky.htmlРакурс
Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, анонсував нову зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
Зустріч має відбутися 26 січня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на отриманий від Єрмака коментар.
Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня, — заявив Єрмак у коментарі.
Де саме відбудеться зустріч, не уточнюється.
17 січня агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело з російського істеблішменту, повідомляло про можливість проведення нових переговорів політрадників «нормандської четвірки» у найближчі тижні.
Джерело агентства тоді повідомляло, що на порядку денному майбутньої зустрічі — «обговорення умов імплементації існуючих політичних механізмів урегулювання конфлікту».
Джерело: «Інтерфакс-Україна»