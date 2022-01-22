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Ракурс
Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів Нормандської четвірки

22 січ 2022, 17:58
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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, анонсував нову зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.

Зустріч має відбутися 26 січня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на отриманий від Єрмака коментар.

Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня, — заявив Єрмак у коментарі.

Де саме відбудеться зустріч, не уточнюється.

17 січня агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело з російського істеблішменту, повідомляло про можливість проведення нових переговорів політрадників «нормандської четвірки» у найближчі тижні.


Джерело агентства тоді повідомляло, що на порядку денному майбутньої зустрічі — «обговорення умов імплементації існуючих політичних механізмів урегулювання конфлікту».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


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