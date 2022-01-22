Сі Цзіньпін та Володимир Путін та, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n166042-lider-kytau-mig-poprosyty-putina-ne-napadaty-na-ukrayinu-pid-chas-olimpiady-zmi.html

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Сі Цзіньпін, президент Китаю, міг попросити російського лідера Володимира Путіна не здійснювати масштабного вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у столиці Китаю Пекіні в період з 4 по 20 лютого.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Видання зазначає, що Китай витратив мільярди доларів на проведення Олімпіади, а сам президент КНР хоче використати Олімпійські ігри, щоб здобути підтримку для свого третього терміну. І останнє, що в такій ситуації потрібно Сі Цзіньпіню — щоб Путін «затьмарив важливу для Китаю подію, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою».

Путін, як очікується, відвідає церемонію відкриття Олімпіади 4 лютого.

За інформацією двох джерел видання, ознайомлених із нещодавніми західними оцінками, Росія замість повномасштабних військових дій може розпочати «обмежене» вторгнення в середині лютого, яке супроводжуватиметься кібератаками та спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.

Джерело: Bloomberg