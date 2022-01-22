Си Цзиньпин и Владимир Путин и фото: Kremlin.ru

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Си Цзиньпин, президент Китая, мог попросить российского лидера Владимира Путина не совершать масштабного вторжения в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Китая в Пекине в период с 4 по 20 февраля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Издание отмечает, что Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады, а сам президент КНР хочет использовать Олимпийские игры, чтобы получить поддержку для своего третьего срока. И последнее, что в такой ситуации нужно Си Цзиньпиню — чтобы Путин «затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой».

Путин, как ожидается, посетит церемонию открытия Олимпиады 4 февраля.

По информации двух источников издания, ознакомленных с недавними западными оценками, Россия вместо полномасштабных военных действий может начать «ограниченное» вторжение в середине февраля, которое будет сопровождаться кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.

Источник: Bloomberg