Ахметов отримав заборговане за «зеленим тарифом»

Рінат Ахметов, фото: ФК «Шахтар»

https://racurs.ua/ua/n166041-ahmetov-otrymav-zaborgovane-za-zelenym-taryfom.html

Ракурс

Державне підприємство «Гарантований покупець», яке викуповує всю електроенергію, вироблену з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), за фіксованим «зеленим тарифом», сплатило компанії бізнесмена Ріната Ахметова «ДТЕК ВДЕ» 2,7 млрд грн.

Оплату було здійснено вчора, 21 січня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив спікер ДТЕК Олександр Шевельов.

Справедливість перемогла. Вчора «ГарПок» виплатив борг 2,7 млрд грн компаніям DTEK Renewables — ДТЕК ВДЕ з грошей, які європейські кредитори виділили на погашення заборгованості перед інвесторами у «зелену» енергетику, — зазначив Шевельов.



15 листопада 2021 року «Гарантований Покупець» виплатив 16,3 млрд грн боргів перед «зеленою» генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ахметова. За кілька днів до цього уряд звільнив директора «Гарантованого Покупця», який віддав розпорядження про виплату «ДТЕК ВДЕ», а новий глава компанії відкликав це платіжне доручення.

Тоді «ДТЕК ВДЕ» заявила про готовність оскаржити такі дії держкомпанії в судах, зокрема міжнародних. Зі свого боку, у «Гарантованому Покупці» заявили, що остаточно розрахуються з виробниками електроенергії з ВДЕ після закінчення перевірки діяльності держкомпанії при попередньому керівництві.