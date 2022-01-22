Ахметов получил задолженность по «зеленому тарифу»

Ринат Ахметов, фото: ФК «Шахтер»

https://racurs.ua/n166041-ahmetov-poluchil-zadoljennost-po-zelenomu-tarifu.html

Ракурс

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель», выкупающее всю электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), по фиксированному «зеленому тарифу», оплатило компании бизнесмена Рината Ахметова «ДТЭК ВИЭ» 2,7 млрд грн.

Оплата была произведена вчера, 21 января. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил спикер ДТЭК Александр Шевелев.

Справедливость восторжествовала. Вчера «ГарПок» выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям DTEK Renewables — ДТЕК ВДЕ из денег, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в «зелёную» энергетику, — отметил Шевелев.



15 ноября 2021 года «Гарантированный Покупатель» выплатил 16,3 млрд грн долгов перед «зеленой» генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Ахметова. За несколько дней до этого правительство уволило директора «Гарантированного Покупателя», который отдал распоряжение о выплате «ДТЭК ВИЭ», а новый глава компании отозвал это платежное поручение.

Тогда «ДТЭК ВИЭ» заявила о готовности обжаловать такие действия госкомпании в судах, в том числе международных. Со своей стороны, в «Гарантированном Покупке» заявили, что окончательно рассчитаются с производителями электроэнергии по ВИЭ после окончания проверки деятельности госкомпании при предыдущем руководстве.