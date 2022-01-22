«Космический парусник» сфотографировал «Хаббл»https://racurs.ua/n166040-kosmicheskiy-parusnik-sfotografiroval-habbl.htmlРакурс
NASA опубликовало фото «космического парусника», сделанное телескопом «Хаббл».
Сфотографированный объект является галактикой, расположенной в 115 млн световых лет от Земли. Внешние края этой галактики напоминают паруса корабля, развевающиеся на легком ветерке, сообщает пресс-служба NASA.
Отыскать ее можно на небе Южного полушария Земли в созвездии Паруса.
В NASA отмечают, что внешний вид этой галактики является своеобразным эхом морской тематики, которая есть во всем созвездии Паруса.
Сначала Парус был частью гораздо большего созвездия Корабль Арго, названного в честь сказочного корабля Арго из греческой мифологии, но созвездие оказалось слишком большим для изучения. Корабль Арго был разделен на три части, каждая из которых была названа в честь части корабля: Киль, Корма и Паруса, — отмечают в NASA.