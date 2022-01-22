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Ракурс
Телескоп «Хаббл» сфотографировал «космический парусник»

«Космический парусник» сфотографировал «Хаббл»

22 янв 2022, 16:13
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NASA опубликовало фото «космического парусника», сделанное телескопом «Хаббл».

Сфотографированный объект является галактикой, расположенной в 115 млн световых лет от Земли. Внешние края этой галактики напоминают паруса корабля, развевающиеся на легком ветерке, сообщает пресс-служба NASA.

Отыскать ее можно на небе Южного полушария Земли в созвездии Паруса.

В NASA отмечают, что внешний вид этой галактики является своеобразным эхом морской тематики, которая есть во всем созвездии Паруса.


Сначала Парус был частью гораздо большего созвездия Корабль Арго, названного в честь сказочного корабля Арго из греческой мифологии, но созвездие оказалось слишком большим для изучения. Корабль Арго был разделен на три части, каждая из которых была названа в честь части корабля: Киль, Корма и Паруса, — отмечают в NASA.

Телескоп «Хаббл» сфотографировал «космический парусник», фото: NASA

Источник: Ракурс


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