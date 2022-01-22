«Космічного вітрильника» сфотографував «Хаббл»

Телескоп «Хаббл» сфотографував «космічний вітрильник»

https://racurs.ua/ua/n166040-kosmichnogo-vitrylnyka-sfotografuvav-habbl.html

Ракурс

NASA опублікувало фото «космічного вітрильника», зроблене телескопом «Хаббл».

Сфотографований об'єкт є галактикою, розташованою за 115 млн світлових років від Землі. Зовнішні краї цієї галактики нагадують вітрила корабля, що майорять на легкому вітерці, повідомляє прес-служба NASA.

Відшукати її можна на небі Південної півкулі Землі у сузір’ї Вітрила.

У NASA зазначають, що зовнішній вигляд цієї галактики є своєрідним відлунням морської тематики, яка є у всьому сузір’ї Вітрила.