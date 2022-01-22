«Космічного вітрильника» сфотографував «Хаббл»https://racurs.ua/ua/n166040-kosmichnogo-vitrylnyka-sfotografuvav-habbl.htmlРакурс
NASA опублікувало фото «космічного вітрильника», зроблене телескопом «Хаббл».
Сфотографований об'єкт є галактикою, розташованою за 115 млн світлових років від Землі. Зовнішні краї цієї галактики нагадують вітрила корабля, що майорять на легкому вітерці, повідомляє прес-служба NASA.
Відшукати її можна на небі Південної півкулі Землі у сузір’ї Вітрила.
У NASA зазначають, що зовнішній вигляд цієї галактики є своєрідним відлунням морської тематики, яка є у всьому сузір’ї Вітрила.
Спочатку Вітрила була частиною набагато більшого сузір’я Корабель Арго, названого на честь казкового корабля Арго з грецької міфології, але сузір’я виявилося надто великим для вивчення. Корабель Арго було розділено на три частини, кожна з яких була названа на честь частини корабля: Кіль, Корма та Вітрила, — зазначають у NASA.