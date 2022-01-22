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Ракурс
Телескоп «Хаббл» сфотографував «космічний вітрильник»

«Космічного вітрильника» сфотографував «Хаббл»

22 січ 2022, 16:13
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NASA опублікувало фото «космічного вітрильника», зроблене телескопом «Хаббл».

Сфотографований об'єкт є галактикою, розташованою за 115 млн світлових років від Землі. Зовнішні краї цієї галактики нагадують вітрила корабля, що майорять на легкому вітерці, повідомляє прес-служба NASA.

Відшукати її можна на небі Південної півкулі Землі у сузір’ї Вітрила.

У NASA зазначають, що зовнішній вигляд цієї галактики є своєрідним відлунням морської тематики, яка є у всьому сузір’ї Вітрила.


Спочатку Вітрила була частиною набагато більшого сузір’я Корабель Арго, названого на честь казкового корабля Арго з грецької міфології, але сузір’я виявилося надто великим для вивчення. Корабель Арго було розділено на три частини, кожна з яких була названа на честь частини корабля: Кіль, Корма та Вітрила, — зазначають у NASA.

Телескоп «Хаббл» сфотографував «космічний вітрильник», фото: NASA

Джерело: Ракурс


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