Рекордну «космічну корову» виявили астрономи

Астрономи зафіксували дуже рідкісну наднову, фото:

https://racurs.ua/ua/n165611-rekordnu-kosmichnu-korovu-vyyavyly-astronomy.html

Ракурс

Астрономи виявили найбільш яскраву у рентгенівському діапазоні космічну «корову» — дуже рідкісний тип наднових зірок, яких наразі відомо лише п’ятеро. Ця зірка отримала назву AT2020mrf.

Першу таку «корову» — зірку AT2018cow (яка й дала назву класові через наявність слова COW у назві), виявили у 2018 році. AT2020mrf яскравіша за неї у понад 200 разів, повідомляє видання Phys.org.

Відкрита у 2018 році AT2018cow розташована за приблизно 200 млн світлових років від Землі і у видимому діапазоні вона була у 10 разів яскравішою, ніж типові наднові. AT2018cow швидко згасла і стала джерелом потужного мінливого рентгенівського випромінювання.

Тоді вчені висунули теорію, що цей об'єкт був результатом процесу народження чорної діри чи нейтронної зірки. Пізніше з’явилися підтвердження цієї теорії — було встановлено, що на місці колишньої космічної «корови» тепер розташований компактний об'єкт.

Особливістю «корів» є те, що вони скидають значну масу речовини, перш ніж вибухнути, і ця маса світиться пізніше, після вибуху. Коли зірки вибухають, вони генерують ударні хвилі, які, як вважається, пронизують вже існуючий матеріал, змушуючи його світитися в радіо- та міліметровому діапазоні.

На відміну від чотирьох попередніх «корів», AT2020mrf є першою, яку спочатку виявили в рентгенівських променях, а не в оптичному світлі.

Її помітили у липні 2020 року, використовуючи рентгенівські дані російсько-німецького телескопа «Спектр-Рентген-Гамма» (SRG). Тоді дані SRG показали, що спочатку цей вибух випромінював у 20 разів більше рентгенівського світла, ніж перша «корова».

Проте дані, отримані через рік рентгенівською обсерваторією NASA «Чандра», показали, що вибух не тільки все ще триває, але й випромінює у 200 разів більше рентгенівського світла, ніж AT2018cow за аналогічний період часу.

Оскільки ця подія не була схожа на інші чотири «корови», це свідчить, що новий клас наднових більш різноманітний, ніж вважалося спочатку, наголошують учені.

Джерело: Phys.org